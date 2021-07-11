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الهند تسحب مسؤولين من مدينة قندهار الأفغانية مع توسع "طالبان" في بسط نفوذها

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الهند تسحب مسؤولين من مدينة قندهار الأفغانية مع توسع
Reuters
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أعلنت الهند أنها أعادت بصفة مؤقتة مسؤولين من قنصليتها في مدينة قندهار الأفغانية، في ضوء استمرار مقاتلي "طالبان" في توسيع نطاق نفوذهم، بالتزامن مع انسحاب القوات الدولية.

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وقال المتحدث الرئيسي باسم وزارة الخارجية الهندية، اريندام باجتشي، في بيان إنه بسبب القتال العنيف بالقرب من مدينة قندهار تم بصفة مؤقتة إعادة المسؤولين في القنصلية الهندية هناك إلى مقر عملهم في الهند.

وأضاف أن الهند تتابع عن كثب تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، موضحا أن قنصلية قندهار يديرها الآن الموظفون المحليون مؤقتا.

وقال مسؤولون بحركة "طالبان" يوم الجمعة إن الحركة تسيطر على 85 في المئة من أراضي أفغانستان في أعقاب سحب الولايات المتحدة ودول أخرى معظم قواتها من هناك، بعد حرب استمرت 20 عاما.

المصدر: رويترز

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