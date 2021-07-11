الخزانة الأمريكية: واشنطن "قلقة جدا" من تهديد متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن واشنطن "قلقة جدا" من تهديد متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادي.

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وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية أن متغيرات فيروس كورونا تمثل "تهديدا للعالم بأسره".

وأكدت أن مجموعة العشرين أنفقت الكثير من الوقت في مناقشة كيفية تحسين اللوجيستيات للقاحات الفيروس في البلدان الفقيرة.

وأعربت يلين عن قلقها الشديد بشأن نسخة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب+رويترز