أول مرة في تاريخ البلاد الحديث.. انتخابات برلمانية مبكرة في بلغاريا

تجري يوم الأحد 11 يوليو انتخابات برلمانية مبكرة في بلغاريا، بعد أن أخفقت القوى السياسية الرائدة الثلاث في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل.

وفاز في الانتخابات السابقة التي جرت في 4 أبريل، الحزب الحاكم "الشعب من أجل التطور الأوروبي لبلغاريا" بـ26 .18 بالمئة من الأصوات.

واحتل المرتبة الثانية حزب "هناك شعب كذلك" 17.66 بالمئة، والمرتبة الثالثة كانت للحزب الاشتراكي البلغاري بنسبة 15.01 بالمئة.

ولم تتمكن الأحزاب التي دخلت البرلمان من تشكيل حكومة.

يذكر أن هذا يحدث لأول مرة في تاريخ بلغاريا الحديث، حيث ستجري الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد أشهر عديدة من الانتخابات البرلمانية التي تسبقها.

المصدر: "سبوتنيك"