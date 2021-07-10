إيران: بومبيو وسياسيون غربيون باعوا أنفسهم بثمن بخس لمنظمة "مجاهدي خلق"

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، مشاركة أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين بالكونغرس الأمريكي في اجتماع لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة: "إن الساسة الغربيين الذين يسهل شراؤهم (بمن فيهم مايك بومبيو الكاذب والمخادع والسارق) باعوا أنفسهم بثمن بخس لفائدة سيرك تستضيفه أوروبا وتنظمه طائفة إرهابية كانت مدعومة من قبل صدام حسين ويدها ملطخة بالدماء الإيرانية (في إشارة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة).

وأضاف أن "من يقود هذا النفاق الغربي المخزي هو التعطش النهم للدولارات والهوس ضد إيران".

وكانت منظمة "مجاهدي خلق" قالت إنها ستعقد اجتماعا افتراضيا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت، وسيحضره مشاركون من 105 دول، منهم 30 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

المصدر: RT