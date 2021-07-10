طائرة مسيرة تركية تحلق بشكل متواصل أكثر من 13 ساعة محملة بشحنة وزنها 1.3 طن

أعلنت شركة "بايكار" التركية أن طائرة مسيرة طورتها نجحت في تنفيذ تحليق متواصل على مدى أكثر من 13 ساعة محملة بشحنة يزيد وزنها عن 1.3 طن.

وأكدت الشركة اليوم السبت أن التحليق المتواصل القياسي الذي نفذته طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" استمر 13 ساعة و24 دقيقة، مشيرة إلى أن الطائرة كانت على متنها حمولة تصل وزنها 1360 كيلوغراما.

#تركيا.. مسيّرة "#أقنجي_تيها" تتجاوز 13 ساعة طيران متواصل

محملة بـ1360 كغ، بحسب بيان صادر شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعيةhttps://t.co/AsHuj7uka1pic.twitter.com/aeDs7GscLf — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 10, 2021

وذكرت الشركة أن التجارب نفذت أمس في مدينة تشورلو التابعة لولاية تكيرداغ، شمالي غرب تركيا، لافتا إلى أن ارتفاع التحليق وصل إلى 9114 مترا.

وكانت الطائرة مزودة بقنبلة من إنتاج مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي "توبيتاك".

المصدر: "الأناضول"