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طائرة مسيرة تركية تحلق بشكل متواصل أكثر من 13 ساعة محملة بشحنة وزنها 1.3 طن

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طائرة مسيرة تركية تحلق بشكل متواصل أكثر من 13 ساعة محملة بشحنة وزنها 1.3 طن
Globallookpress Petro Poroshenko
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أعلنت شركة "بايكار" التركية أن طائرة مسيرة طورتها نجحت في تنفيذ تحليق متواصل على مدى أكثر من 13 ساعة محملة بشحنة يزيد وزنها عن 1.3 طن.

وأكدت الشركة اليوم السبت أن التحليق المتواصل القياسي الذي نفذته طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" استمر 13 ساعة و24 دقيقة، مشيرة إلى أن الطائرة كانت على متنها حمولة تصل وزنها 1360 كيلوغراما.

وذكرت الشركة أن التجارب نفذت أمس في مدينة تشورلو التابعة لولاية تكيرداغ، شمالي غرب تركيا، لافتا إلى أن ارتفاع التحليق وصل إلى 9114 مترا.

وكانت الطائرة مزودة بقنبلة من إنتاج مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي "توبيتاك".

المصدر: "الأناضول"

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