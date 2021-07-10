ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى في فلوريدا إلى 86 قتيلا

أعلنت سلطات مقاطعة ميامي-ديد في ولاية ميامي الأمريكية عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انهيار المبنى السكني في مدينة سيرفسايد الشهر الماضي إلى 86 قتيلا، مقارنة مع 79 قتيلا أمس.

وصرحت عمدة المقاطعة دانييلا ليفين كافا للصحفيين اليوم السبت أن 43 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

ولم يتم العثور على ناجين في الموقع منذ الساعات الأولى بعد الحادث المأساوي الذي وقع في 24 يونيو.

وأكد رئيس دائرة إطفاء الحرائق في فلوريدا، جيمي باترونيس، للصحفيين أمس أن هدم الجزء المتبقي من المبنى أتاح لرجال الإنقاذ تسريع عملياتهم في الموقع، فيما أطلقت السلطات تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث الكارثي.

المصدر: ABC