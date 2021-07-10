تغيير يطرأ على الوضع العائلي للمستشار النمساوي

أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، أنه وصديقته، سوزانا تير، سينجبان طفلا قريبا.

ونشر كورتس (34 عاما) على صفحته في "فيسبوك" صورة تظهره مع تير، مرفقة بالقول: "إننا سعيدان وممتنان جدا بأن عددنا سيكون ثلاثة قريبا".

ولفت المستشار النمساوي إلى أنه وصديقته ينويان الاستمرار في عدم شرح تفاصيل حياتهما الشخصية إلى الرأي العام.

وتدوم العلاقات بين كورتس وتير منذ سنوات، وهي موظفة في وزارة المالية.

وسيكون هذا أول طفل للمستشار النمساوي الحالي.

المصدر: RT