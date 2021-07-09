البرازيل تسجل 57737 إصابة و1509 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيل 57737 إصابة و1509 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 57737، مقابل 54022 في بيانات الأربعاء و53725 الخميس، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 19.02 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1509 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1648 الأربعاء و1639 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 531688 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: RT