مصدر: كابل طلبت مساعدة من طهران في إعادة الجنود الأفغان الذين لجأوا إلى إيران

ذكر مصدر عسكري إيراني أن الحكومة الأفغانية طلبت مساعدة من طهران في إعادة عناصر حرس الحدود الذين لجأوا أمس الخميس إلى الأراضي الإيرانية.

وقال مصدر في القوات المسلحة الإيرانية لوكالة "نور نيوز" إن السلطات في كابل وجهت طلبا إلى الحكومة الإيرانية لإعادة عناصر حرس الحدود الذين تسللوا إلى أراضي إيران بعد سيطرة مسلحي حركة "طالبان" على المعبر الحدودي "إسلام قلعة" بين البلدين.

وأضاف المصدر أن طهران وافقت على تسيير رحلة مباشرة إلى كابل لإعادة الجنود الأفغان.

ولجأ عدد من حرس الحدود الأفغان إلى الأراضي الإيرانية أمس الخميس بعد سيطرة "طالبان" على معبر "إسلام قلعة" في إطار هجوم واسع تشنه الحركة على مواقع القوات الحكومية.

وتوقفت الحركة التجارية بين إيران وأفغانستان عند معبري "إسلام قلعة" و"أبو نصر فراهي" بعد سيطرة "طالبان" على الجانب الأفغاني من المنفذين الحدوديين.

المصدر: "نور نيوز" + وكالات