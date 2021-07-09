زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل إندونيسيا

وقع زلزال بلغت قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر، اليوم الجمعة، قبالة سواحر جزيرة سولافيسي الإندونيسية.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن الزلزال تم تسجيله في الساعة 13:31 بتوقيت غرينيتش، ووقع مركزه على بعد 202 كيلومترين من جنوب غرب مدينة مانادو، مركز مقاطعة سولافيسي الشمالية، والتي يبلغ عدد سكانها 451 ألف نسمة.

وأضاف المركز أن الزلزال بلغت قوته 6.2 درجة ووقع على عمق 102 كيلومترين.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

المصدر: وكالات