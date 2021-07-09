"روس آتوم": واشنطن أبلغت موسكو بمخطط "داعشي" يهدف للحصول على مواد نووية في روسيا

أعلنت مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية أن واشنطن أبلغت موسكو العام الماضي بمخطط مزعوم لتنظيم "داعش" يستهدف الوصول إلى مواد نووية في روسيا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية أكدت في تقريرها السنوي إجراء عمليات تفقدية مفاجئة في جميع المواقع النووية والإشعاعية في روسيا في سبتمبر العام الماضي بهدف التأكد من فعالية النظم الأمنية فيها.

وأوضحت المؤسسة أن هذه العمليات التفقدية نفذت بعد تسلم الخارجية الروسية وثيقة غير رسمية من السفارة الأمريكية تتضمن تحذيرا من "محاولات محتملة لعناصر "داعش" للوصول إلى مصادر إشعاعية في أراضي البلاد".

وأشارت "روس آتوم" إلى أن نتائج تلك العمليات التفقدية التي نفذت بالتنسيق مع هيئة الأمن الفدرالية الروسية أكدت استعداد النظم المختصة في المواقع النووية في البلاد لضمان أمنها.

المصدر: نوفوستي