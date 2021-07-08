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البنتاغون: الهجمات على عسكريينا ودبلوماسيينا في العراق وسوريا تهديد خطير

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البنتاغون: الهجمات على عسكريينا ودبلوماسيينا في العراق وسوريا تهديد خطير
twitter/ @DeptofDefense
المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.
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أكد البنتاغون، اليوم الخميس، أنه يعتبر الهجمات المكثفة على العسكريين الأمريكيين في العراق وسوريا "تهديدا خطيرا".

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من الاعتداءات التي تم تنفيذها على كوادرها خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف كيربي: "إنهم يستخدمون أسلحة فتاكة. لا أعرف كيف يمكن وصف ذلك إلا بأنه تهديد خطير".

وتعرض العسكريون والدبلوماسيون الأمريكيون في العراق وسوريا لهجمات متصاعدة خلال الأيام الأخيرة جاءت 3 منها في يوم الأربعاء فقط.

واستهدف هجوم بـ14 صاروخا على الأقل قاعدة عين الأسد الجوية العراقية مما أدى إلى إصابة جنديين أمريكيين.

وتأتي هذه التطورات بعد أن تعهدت بعض الفصائل المسلحة التابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي المدعومة إيرانيا مؤخرا بتكثيف العمليات ضد الولايات المتحدة ردا على هجومها يوم 27 يونيو على 3 مواقع على الحدود العراقية السورية.

وتنفي إيران، التي تخوض مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق النووي في فيينا، أنها تقف وراء الهجمات على الكوادر الأمريكية.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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