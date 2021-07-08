سفينة إنزال أمريكية تصل البحر الأسود

أكدت روسيا أنها تتابع تحركات سفينة النقل والإنزال Yuma التابعة للبحرية الأمريكية التي وصلت اليوم الخميس إلى البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود التابع لها يتابع تحركات السفينة الأمريكية.

وأكد موقع Marine Traffic أن Yuma عبرت مضيق البوسفور وتبحر حاليا قبالة سواحل تركيا.

وكان الأسطول السادس الأمريكي قد أعلن في ساعات متأخرة من يوم أمس أن هذه السفينة تتوجه إلى البحر الأسود بهدف "تنفيذ عمليات مع الحلفاء في الناتو والشركاء".

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات في المنطقة، في ظل إطلاق قوات للجيش الروسي في 23 يونيو الماضي طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية، بعد أن خرقت حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

المصدر: RT