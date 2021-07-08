بيسكوف: العمل من أجل الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي مستمر

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن العمل من أجل الاعتراف باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي مستمر، ووصفه بـ"المعقد والصعب".

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "من الواضح أنه قد تكون هناك مواقف مختلفة، ومن الواضح أن الوكالة الأوروبية لم تعترف بعد بلقاح سبوتنيك V (الروسي)، والعمل في هذا الاتجاه مستمر".

وفيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بـ"جوازات التطعيم"، بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، قال بيسكوف إن "هذا الأمر يحتاج بالطبع إلى المناقشة".

وأوضح أن "أي تمييز مرتبط بوثائق التطعيم سيكون غير مقبول لأي مجتمع ديمقراطي.. هذه إشارة جيدة".

وتعليقا على الاقتراح الذي تقدمت به بروكسل لوزارة الصحة الروسية، حول بحث ومناقشة إدراج روسيا في نظام جوازات التطعيم الخاصة بالاتحاد الأوروبي، قال بيسكوف إن "الاستعداد للحوار جيد دائما، وهذا ما نقدره بشدة".

واقترحت بروكسل على وزارة الصحة الروسية مناقشة إمكانية إدراج روسيا في نظام جوازات التطعيم الخاص بها، ما يمكن من تسهيل سفر المواطنين الروس الحاملين لهذه الجوازات الصحية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق دعا وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، دول الاتحاد الأوروبي، إلى عدم الاعتراف باللقحات الروسية والصينية المضادة لفيروس كورونا.

وردا على سؤال بشأن رحلات الطيران الروسية إلى فرنسا أشار بون إلى أن "فرنسا تعمل باستمرار على تحديث قائمة البلدان في هذا السياق، حسب الحالة الوبائية"، مضيفا: " كل أسبوع نضيف دول جديدة إلى القائمة الحمراء والقوائم الأخرى".

المصدر: نوفوستي