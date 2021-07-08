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الهند تسجل 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 و817 وفاة

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الهند تسجل 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 و817 وفاة
Reuters
محرقة لجثث وفيات كورونا في الهند
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أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الخميس تسجيل 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.71 مليون.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 817 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 405028 منذ بدء الجائحة.

ويقترب عدد حالات الإصابة في الهند بفيروس كورونامن حاجز 31 مليونا مع تسجيل الحالات الجديدة.

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المصدر: RT

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