وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان وأصابة 23 آخرين، في عمليات هجومية نفذها الجيش الأفغاني على مركز ولاية "بادغيس" بغرب البلاد.

بحسب بيان الوزارة: "تمكنت القوات الأفغانية من إخراج المسلحين من مناطق عديدة في مركز الولاية، إضافة إلى مقتل العديد من المسلحين خلال الاشتباكات في مركز الولاية".

وتقع ولاية بادغيس على الحدود مع جمهورية تركمانستان، وتتكون من 7 أقضية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، مقتل 239 مسلحا وإصابة 157 آخرين، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في 15 ولاية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

69 #Taliban terrorists were killed and 23 others were wounded in offensive operations conducted by #ANDSF & #KKA with support from #AAF at the outskirts of Qala-I Naw city, #Badghis provincial center, yesterday.



Also, a large amount of their weapons & amos were seized by #ANApic.twitter.com/xhPN32Te8l — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 8, 2021

المصدر: تويتر، وكالات