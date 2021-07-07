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انتشال 18 جثة أخرى من تحت أنقاض مبنى فلوريدا المنهار

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انتشال 18 جثة أخرى من تحت أنقاض مبنى فلوريدا المنهار
Reuters
أفراد البحث والإنقاذ في موقع مجمع سكني منهار في فلوريدا - أرشيف
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انتشلت فرق الإنقاذ 18 جثة أخرى من تحت أنقاض المبنى المنهار قبل نحو أسبوعين بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مسؤولون في الولاية، إنه "لم يعد هناك أي أمل في العثور على أحياء بين قرابة 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين".

من جهته، أكد مساعد رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة ميامي، راي جاد الله لأسر الضحايا خلال إفادة خاصة، إنه "لم تعد هناك أي فرصة الآن للعثور على ناجين".

وتم حتى الآن انتشال 54 جثة من تحت أنقاض مبنى تشامبلين تاورز ساوث في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط.

المصدر: "رويترز"

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