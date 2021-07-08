رئيس جنوب افريقيا السابق جاكوب زوما يسلّم نفسه تنفيذا لحكم بالسجن صدر بحقه

أكد المتحدث باسم وزارة الشرطة في جنوب إفريقيا ليراندزو ثيمبا، أن الرئيس السابق جاكوب زوما محتجز لدى الشرطة بعد أن سلم نفسه الأربعاء.

وقال ثيمبا: "زوما سلم نفسه اليوم ليقضي 15 شهرا في السجن بتهمة ازدراء المحكمة".

وأضاف: "زوما كان في رعاية جهاز الشرطة، امتثالا لحكم المحكمة الدستورية".

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وحكمت المحكمة الدستورية في البلاد على زوما بالسجن 15 شهرا الأسبوع الماضي لتحديه تعليمات في وقت سابق من هذا العام للإدلاء بشهادة في تحقيق في الفساد خلال السنوات التسع التي قضاها في السلطة حتى عام 2018.

المصدر: "رويترز