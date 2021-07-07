"دلتا" تهيمن على إصابات كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء الأربعاء أن طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد طغت على الإصابات بمرض كوفيد-19.

وحسب أحدث تحليل أسبوعي يجريه المعهد لحالات الإصابة، فإن نسبة الإصابة بهذه النسخة وصلت إلى 59% بين العينات الإيجابية التي تم فحصها في الأسبوع الخامس والعشرين من العام الحالي (21-27 يونيو الماضي).

وأوضح المعهد أن من المفترض أن ثلثي حالات الإصابة التي أكدتها اختبارات "بي سي آر" ترجع إلى طفرة "دلتا" "B.1.617.2" فيما يرجع ثلث الحالات الباقية إلى طفرة "ألفا".

وانخفضت نسبة الطفرة "ألفا" بين الحالات الإيجابية على نحو سريع من 91% في نهاية مايو الماضي إلى 33% في نهاية يونيو الماضي.

ولا تؤدي الطفرات الأخرى للفيروس دورا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في ألمانيا في الوقت الراهن.

وكشفت المقارنة أن نسبة "دلتا" لا تزال تتزايد على نحو قوي، وأنها تضاعفت مجددا في غضون أسبوع من 37% إلى 59%.

وتزامنت هذه الزيادة القوية مع ارتفاع طفيف في أعداد الإصابات واستمرار تدني معدل الإصابة الأسبوعي لقيمة تتألف من رقم واحد.

ويخشى المتخصصون من أن يؤدي تزايد انتشار "دلتا" إلى إحداث تغير في اتجاه الوباء، وهو ما لوحظ في دولة مثل بريطانيا في مايو الماضي.

المصدر: د ب أ