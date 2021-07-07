"إكسبريس" تتحدث عن موقف أثار مخاوف بشأن اللياقة العقلية للرئيس الأمريكي بايدن - فيديو

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن المزيد من المخاوف بشأن لياقته العقلية بعد أن بدا مرتبكا وغير قادر على إعطاء إجابة متماسكة، خلال تبادل حديث مع أحد الصحفيين في "ذا ديلي إكسبريس".

ولم يسمح بايدن للصحفي بإنهاء سؤاله، قبل الرد بأن "المخابرات الأمريكية ليست متأكدة مما إذا كانت موسكو قد أمرت بالاختراق"، وأضاف: "لسنا متأكدين من أنهم الروس، ولهذا السبب تأخرت في النزول من الطائرة".

وتابع: "سأكون في وضع أفضل لأتحدث إليكم عن ذلك"، شرع بعدها في التحسس في جيوبه للحصول على بعض الملاحظات لمساعدته في الإجابة على السؤال البسيط، وبعد توقف للحظة، تمكن الرئيس الأمريكي أخيرا من إعطاء إجابة متماسكة، قائلا: "لقد وجهت جهاز الاستخبارات لإعطائي نظرة عميقة على ما حدث. سأعرف غدا تفاصيل أفضل".

وفي الشهر الماضي، بدأ بايدن زيارته إلى المملكة المتحدة بزلة محرجة، حيث أشار إلى سلاح الجو الملكي باسم "RFA" في خطاب رئيسي.

وحث طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون الرئيس بايدن على إجراء "اختبار معرفي" من قبل، لشعوره بالقلق بشأن سلوكه، وطالبه بإجراء الاختبار المعرفي ذاته الذي اجتازه ترامب عندما كان في الخامسة والسبعين من عمره.

ويسمى الاختبار المعني بتقييم "مونتريال المعرفي" (MoCA) لاختبار ضعف الذاكرة والخرف والأمراض المحتملة الأخرى.

المصدر: "إكسبريس"