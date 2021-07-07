 الخارجية الروسية تعلق على اغتيال رئيس هايتي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو "تلقت ببالغ الأسى نبأ الأحداث المأساوية"، التي أسفرت عن اغتيال رئيس جمهورية هايتي جوفينيل مويس وزوجته.

وأضافت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "نرى في ما حدث، نتيجة الصراع الداخلي المستمر منذ فترة طويلة، واندلاع العنف والجريمة المتفشية في هذا البلد".

وتابعت زاخاروفا: "نحن على قناعة، بأن الطريق إلى تطبيع الوضع في هايتي، يكمن في تكوين توافق سياسي محلي واسع مع التقيد الصارم بمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها. ومن المهم أن تتم صياغة جميع القرارات بهدف التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف، واعتمادها بالوسائل السياسية السلمية حصرا من سكان البلاد أنفسهم، بالاعتماد على الدعم الدولي، دون تدخل مخرب من الخارج.

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واختتمت زاخاروفا، بالإعراب عن التعازي لشعب وحكومة هايتي وعائلة الفقيد.

كما أعربت زاخاروفا، عن الأمل في أن يتمكن شعب هايتي من تجاوز هذه الفترة الصعبة من تاريخ البلاد، من خلال حوار سياسي شامل في إطار المجال القانوني المحلي والدولي.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية