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مصدر أمني بطاجيكستان: عودة مئات الجنود الأفغان لبلادهم بعد فرارهم من "طالبان"

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مصدر أمني بطاجيكستان: عودة مئات الجنود الأفغان لبلادهم بعد فرارهم من
Reuters
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أعلن مصدر أمني في طاجيكستان أن نحو 300 جندي أفغاني كانوا قد عبروا الحدود إلى طاجيكستان أثناء تراجعهم أمام تقدم مقاتلي "طالبان" نقلوا جوا إلى بلادهم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وقال المصدر لوكالة "رويترز": إن حكومة كابل أرسلت عدة طائرات إلى مطار كولوب وأقلعت الليلة الماضية وعلى متنها نحو 280 جنديا، وأضاف المصدر أن 300 آخرين من المقرر أن يغادروا خلال الأيام المقبلة.

وأبدت طاجيكستان قلقها بشأن عبور الحدود، وقالت إنها ستحشد 20 ألفا من قواتها لتعزيز حماية الحدود مع جارتها الجنوبية.

وتراجع مئات من أفراد قوات الأمن الأفغانية وعبروا الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان هذا الشهر مع تقدم حركة "طالبان" في شمال أفغانستان فيما يشير ضمنا إلى تدهور الأوضاع مع اقتراب القوات الأجنبية من استكمال انسحابها بعد حرب دامت نحو 20 عاما ومحادثات سلام متعثرة.

المصدر: رويترز

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