أكد الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو أنه وجد الطريقة الأمثل لتغيير أوكرانيا، وقال عند بوابة متحف بلدة نيويورك في دونباس جنوب شرق بلاده، أهلا بكم في نيويورك أوكرانيا.

وقال: "نحن مقتنعون تماما بأن الطرق والمنازل ومستوى المعيشة والحماية الاجتماعية الآن ستكون مثل مدينة نيويورك الأمريكية".

ولم يسمح لزعيم حزب "التضامن الأوروبي" بوروشينكو، بدخول المتحف في بلدة نيويورك بمنطقة دونيتسك، مشيرا إلى أن هذا جاء بإيعاز من الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي، حسب قوله.

وأشار إلى أنه أثناء زيارته إلى دونباس، كان ينوي زيارة متحف المدينة، الذي تم بناؤه في عام 1910، ومع ذلك، لم ينجح في الوصول إلى هناك، حيث تم إغلاق المتحف يوم وصوله.

وقال: "هذا تم بموجب مرسوم صادر عن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.. من خلال القيام بذلك، يتحول زيلينسكي إلى يانوكوفيتش.. سنظل ننتظر هنا مرة أخرى لا تضيعوا طاقتكم".

وزار بوروشنكو بلدة نيويورك في الـ6 من يوليو كجزء من رحلة عمل إلى دونباس، وكان برفقته متطوعون أحضروا صناديق من التوت إلى جيش اللواء العاشر للهجوم الجبلي المنفصل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: وكالات