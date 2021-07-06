لأن "الحكومة الإثيوبية لن تستطيع كسب الحرب".. قائد مسلحي تيغراي يطرح حلا

دعا قائد قوات المسلحين في إقليم تيغراي الإثيوبي إلى وقف إطلاق النار عبر التفاوض مع الحكومة والتوصل لحل سياسي للصراع في الإقليم، لأن "الحكومة لن تستطيع كسب الحرب".

وقال تسادكان جبريتنساي: "بعد هزيمة قوات أبي نقول دعونا نتفاوض من أجل وقف إطلاق النار".

وأضاف: "نحن نلزم أنفسنا بحل سياسي واقعي للمشكلة برمتها.. أود أن يفهم المجتمع الدولي هذا الوضع".

وتابع: "لكن إذا لم يكن هناك خيار آخر سوف يكون الخيار التالي محاولة الحل عسكريا".

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن المتحدث باسم رئيس الوزراء أبي أحمد ولا رئيس فريق العمل الحكومي المعني بإقليم تيغراي.

وتقاتل القوات الحكومية مسلحي "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" منذ مطلع نوفمبر الماضي، إذ اتهمت الحكومة الجبهة التي كانت تحكم الإقليم بمهاجمة قواعد عسكرية في أنحائه، فيما نفت الجبهة ذلك.

وأودى القتال بحياة الآلاف من المدنيين وعدد غير معلوم من المقاتلين، في وقت يتزايد الضغط الدولي على الجانبين الآن لوقف الأعمال القتالية كي يتسنى توصيل مساعدات لمئات الآلاف ممن يواجهون خطر المجاعة.

المصدر: "رويترز"