طهران تعلق على "إرسال واشنطن رسالة لها حول الغارات الأمريكية على فصائل موالية بالعراق وسوريا"

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على "إرسال واشنطن رسالة إلى طهران عبر القنوات الدبلوماسية حول الغارات الأمريكية ضد أهداف لفصائل موالية لإيران".

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وردا على سؤال حول "إرسال واشنطن رسالة إلى طهران عبر القنوات الدبلوماسية حول الغارات الأمريكية ضد أهداف لفصائل موالية لإيران على الحدود السورية العراقية"، قال سعيد خطيب زادة: "لطالما شددت إيران على أن لغة القوة والتهديد لن تكون ذات فائدة في إرساء الأمن في المنطقة"، موضحا أنه "يجب أن تدرك الولايات المتحدة أن التنمر لا يحقق أهدافها الإقليمية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تفاقم وضعها في غرب آسيا".

وأضاف خطيب زادة: "ليس لدى إيران نية للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والهجمات المتكررة والمعلنة من قبل الولايات المتحدة ضد مواقع القوات العراقية والسورية على الحدود بين البلدين، تهدف فقط لضرب الرادع الرئيسي لتنظيم "داعش"، وتقوية خلايا فلول هذا التنظيم الإرهابي".

المصدر: RT