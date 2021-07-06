سالفيني: لسنا مخيما للاجئين في أوروبا

جدد زعيم حزب "الرابطة" الإيطالي ماتيو سالفيني رفضه لتدفق الهجرة الوافدة على بلاده عبر المتوسط.

وقال في تصريح صحفي في مدينة لاكويلا: "بالنسبة لي، يدخل إيطاليا كل من لديه إذن بالدخول، ولكن لا يمكن أن تكون البلاد مخيما للاجئين في أوروبا".

وأضاف: "استقبال الرجال والنساء الهاربين من الحروب واجب مقدس، إلا أن إنزال 20 ألف شخص في وقت قصير، كما يحدث في إيطاليا منذ بعض الوقت، بعد تفشي (كوفيد-19)، ليس عادلا بالنسبة لهم وليس عدلا للإيطاليين".

وأشار سالفيني إلى أن "كل عملية نزول للمهاجرين هي بمثابة هدية للمهربين، لذلك أتفق مع الرئيس ماتاريلا عندما قال إنه يجب علينا مساعدة القارة الإفريقية، ومساعدة أبنائها على عدم مغادرتها، لكن لا يمكن أن تصبح إيطاليا مخيما للاجئين تحت سماء مفتوحة".

المصدر: "آكي الإيطالية"