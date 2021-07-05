وسائل إعلام: مقتل 5 متمردين في كولومبيا

أكدت وسائل إعلام كولومبية أن الجيش شن عملية واسعة النطاق ضد المتمردين، شاركت فيها القوات الجوية والبرية في مقاطعة كاكيتا جنوب شرق البلاد وأسفرت عن مقتل 5 مسلحين وأسر اثنين منهم.

وذكر بيان للجيش، أنه تم تدمير "معسكر تابع لتنظيم المتمردين (سكند ماركتاليا) الذي يضم مقاتلين سابقين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) بقيادة إيفان ماركيز"، مشيرا إلى "العثور على أسلحة وذخائر في الموقع"، فيما لم يستبعد "زيادة عدد القتلى بعد وصول المحققين إلى مكان العملية".

وفي مايو عام 1964، أمر الرئيس الكولومبي غييرمو ليون فالنسيا حينها، بشن هجوم على "جمهورية ماركتاليا"، وهي منطقة غير خاضعة للسيطرة وسط البلاد، حيث استقرت مجموعة من الفلاحين مع وحدات الدفاع عن النفس الخاصة بهم، وبعد ذلك بعامين، أنضم لهم عناصر من قوات الدفاع التي استمرت في مقاومة الحكومة، ليتم بعدها تشكيل القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك).

وأمضت السلطات والمتمردون وقتا طويلا في مفاوضات السلام، التي انتهت بتوقيع اتفاق سلام عام 2017، وتم تشكيل حزب "كومونز" السياسي رسميا على أساس (فارك)، لكن بعض المسلحين عادوا إلى الأنشطة الحزبية وتهريب المخدرات.

المصدر: "نوفوستي"