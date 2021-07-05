بينها روسيا.. ألمانيا تخفف قيود كورونا على القادمين من 4 دول

أعلن معهد "روبرت كوخ" للصحة العامة في ألمانيا أن روسيا وبريطانيا والهند والبرتغال لم تعد مناطق تحور مثير للقلق بما يتعلق بكورونا، ما يتيح تخفيف قيود السفر على القادمين منها.

وقال المعهد إنه "تم تقليص تصنيف هذه الدول الأربع لتصبح مناطق عالية الإصابة، مما يعني أن بإمكان مواطنيها الآن السفر إلى ألمانيا شريطة الخضوع للحجر الصحي 10 أيام من تاريخ الوصول".

وأضاف: "يمكن تقليص فترة الحجر الصحي إلى 5 أيام، في حال جاءت نتيجة اختبار (كوفيد-19) سلبية".

المصدر: "رويترز"