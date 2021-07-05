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جنوب إفريقيا: الإنتربول يلاحق رجلي أعمال من أصدقاء الرئيس السابق بتهم فساد

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جنوب إفريقيا: الإنتربول يلاحق رجلي أعمال من أصدقاء الرئيس السابق بتهم فساد
Reuters رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما
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أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرتي اعتقال بحق رجلي أعمال شقيقين كانا من أصدقاء الرئيس السابق جاكوب زوما بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت سلطة الادعاء الوطنية في جنوب إفريقيا إن "مذكرات حمراء" صدرت بحق آتول وراجيش جوبتا، إضافة إلى مذكرات لاعتقال زوجتي الشقيقين وعدد من شركائهما.

ويعتقد أن الشقيقين يقيمان في دبي في الإمارات العربية المتحدة، بعدما غادرا جنوب أفريقيا إثر الإطاحة بزوما، وتأمل حكومة الرئيس سيريل رامافوسا أن يساهم تصديق الإمارات معاهدة لتسليم المجرمين مع جنوب إفريقيا، هذا العام إلى عودة الأخوين جوبتا لمقاضاتهما.

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المصدر: رويترز

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