كابل تنفي سعيها للحصول على أسلحة من روسيا

نفى مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي حمد الله محب معلومات عن مفاوضات مع روسيا بشأن إمداد البلاد بالأسلحة.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن محب قوله في رد على سؤال بهذا الخصوص: "لا، نحن لم نتحدث عن دعم عسكري بهذا المعنى".

وأشار مستشار الرئيس الافغاني لشؤون الأمن القومي إلى أن "مشاوراتنا تدور حول تقريب مواقفنا والتوصل إلى فهم مشترك للتهديدات التي تواجه أفغانستان والمنطقة بأسرها"، مضيفا قوله نحن نتحدث عن تبادل المعلومات والاستخدام المشترك للقدرات التقنية.



وكانت وزارة الخارجية الأفغانية قد ذكرت في وقت سابق، أن أفغانستان تشيد بحسن نية روسيا الاتحادية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأفغانية من خلال مفاوضات سلام بناءة ووقف شامل لإطلاق النار.

ولفتت الخارجية الأفغانية إلى أن حكومة البلاد على الرغم من أنها ليست طرفا مباشرا في اتفاقية الدوحة للسلام، لكنها أوفت بجميع الالتزامات، بما في ذلك إطلاق سراح أكثر من 6000 من سجناء "طالبان".

المصدر: سبوتنيك