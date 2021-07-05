مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي يدعو "طالبان" إلى السلام والمصالحة ويحذرها من "عواقب وخيمة"

في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أكد حمد الله محب، مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي، أن كابل عازمة على تشكيل حكومة تضم "طالبان" وجميع "القوى الأخرى".

إقرأ المزيد

ورأى مستشار الرئيس الافغاني أن "المشكلة مع هذه الجماعات أنها تتكون من ميليشيات - وهذا وحده يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية. لذلك نأمل أن تعود طالبان إلى طاولة المفاوضات مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، ويمكننا التوصل إلى حل سلمي حتى نتمكن من إنشاء حكومة تمثيلية تضم طالبان وجميع القوى الأخرى".

ووصف محب الوضع في شمال البلاد بعد سيطرة "طالبان" على عدة مناطق هناك بالخطير، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تستعد لشن هجوم مضاد.

وحذر مستشار الرئيس الأفغاني لشؤون الأمن القومي "طالبان" من عواقب "وخيمة" إذا استمرت في اعتقادها أنها تستطيع فرض سيطرتها بالقوة على مناطق البلاد، مشددا في الوقت نفسه على الأمل في "ألا يكون هذا هو المسار الذي سيسلكونه. أتمنى أن يسلكوا طريق السلام والمصالحة".

المصدر: سبوتنيك