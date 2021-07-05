القنصلية الروسية في مزار شريف بأفغانستان تتوقف عن العمل مؤقتا

قالت الخارجية الروسية، إن القنصلية العامة الروسية في مدينة مزار شريف، توقفت عن العمل مؤقتا بسبب تفاقم الأوضاع في شمال أفغانستان.

وخلال رده على سؤال بهذا الخصوص، أضاف زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان ومدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية: "نعم. أوقفت العديد من القنصليات عملها مؤقتا حتى يتضح الوضع".

وشدد كابولوف، على أن روسيا ستواصل مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تقديم المساعدة لطاجيكستان لضمان أمن الحدود مع أفغانستان وفقا للخطة المحددة.

وقال: "سيستمر تقديم المساعدة على الأساس المخطط له وبنفس الطريقة".

في وقت سابق، قال ستانيسلاف زاس أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن الوضع في شمال أفغانستان بدأ بالتدهور، ويثير قلقا جديا لدى المنظمة. وشدد زاس على ضرورة، مساعدة طاجيكستان في مجال ضمان أمن حدودها الجنوبية.

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وأضاف أمين عام المنظمة، في حديث للصحفيين: "في الواقع، يزداد الوضع في أفغانستان سوءا. لن أقول إنه كارثي، لا، لكن الوضع هناك، بالطبع، يثير القلق الجدي. وهناك إدراك واضح لضرورة تقديم المساعدة لطاجيكستان تحديدا لضمان أمن الحدود الطاجيكية- الأفغانية".

المصدر: تاس