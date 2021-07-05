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إنقاذ أم وابنتها الرضيعة في موقع الانهيار الأرضي باليابان

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إنقاذ أم وابنتها الرضيعة في موقع الانهيار الأرضي باليابان
Reuters KYODO
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تمكن رجال الإنقاذ اليابانيون من انتشال أم مع ابنتها الرضيعة من تحت الأنقاض في موقع الانهيار الأرضي الذي ضرب السبت الماضي مدينة أتامي جنوب غرب العاصمة طوكيو، حسبما أفادت قناة NHK.

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وعثر عليهما أمس الأحد في مبنى سكني غرق أسفله تحت طبقة من التراب والطين نتيجة الانهيار الأرضي، دون أن تصاب الأم والطفل بالأذى، حسب التقرير.

وتم إنقاذ إجمالي 23 شخصا من تحت الأنقاض، لكن امرأة من بينهم توفيت متأثرة بجروحها، ما رفع حصيلة قتلى الحادث إلى ثلاثة أشخاص.

وحسب البيانات الرسمية، فإنه كان 215 شخصا يقيمون في المنطقة المنكوبة، وتسنى الاتصال بأكثر من نصفهم حتى الآن، فيما تحاول السلطات تحديد أماكن وجود 80 شخصا آخرين.

المصدر: وكالات

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