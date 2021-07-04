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البرازيل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ524 ألفا

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البرازيل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ524 ألفا
Reuters CARLA CARNIEL
برازيليون يضيؤون الشموع حدادا على أراوح ضحايا كورونا
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد بلغت 524.417، بتسجيل 830 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 27783 إصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 18769808.

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عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الرئيس البرازيلي
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الرئيس البرازيلي

وتظاهر عشرات الآلاف من البرازيليين في أنحاء البلاد ضد الرئيس جاير بولسونارو، الذي يخضع لتحقيق أولي بشبهة تجاهل محاولة فساد في صفقة شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وجرت التظاهرات بدعوة من المعارضة في ثالث يوم من تعبئة بدأت في نهاية مايو للمطالبة برحيل بولسونارو بسبب إدارته لوباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 212 مليون نسمة.

المصدر: "رويترز" + RT

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