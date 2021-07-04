وزير الري الإثيوبي: بناء سد النهضة يستمر وفق الجدول

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن بلاده تواصل أعمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق حسب الخطط المطروحة، رغم التوترات المتصاعدة حوله.

وأشار بيكيلي، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر" أن وزارته والشركة الإثيوبية للطاقة الكهربائية أجرتا أمس بالتعاون مع المقاولين تقييما لموقع السد، مضيفا: "أعمال بناء سد النهضة تجري وفقا للجدول المطروحة وحسب ما كان مخططا".

Yesterday, #MoWIE, board, EEP together with contractors made on site evaluation. The construction progress of #GERD is on schedule and as planned. Thanks to the thousands of construction workers, consultants and other supports mobilized around the dam pic.twitter.com/JOFoFOeZf4 — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 4, 2021

وشكر الوزير آلاف عمال البناء والمستشارين وأنواع الدعم الأخرى التي تم حشدها حول مشروع السد الذي أصبح موضع خلاف متصاعد بين إثيوبيا وجاريها مصر والسودان.

ومن المتوقع أن ينعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم بطلب من القاهرة والخرطوم لمناقشة ملف سد النهضة، فيما تصر إثيوبيا على نيتها إطلاق المرحلة الثانية من عملية ملء السد قريبا مع بدء موسم الأمطار.

المصدر: RT