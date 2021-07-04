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تحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا في الفلبين

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تحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا في الفلبين
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن قيادة القوات المسلحة الفلبينية بتحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا اليوم الأحد.

وأكد رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية سيريليتو سوبيخانا أن طائرة من طراز C130 تابعة لسلاح الجو تحطمت الساعة 11:30 صباح اليوم في مقاطعة سولو جنوبي  البلاد.

وأضاف أن عمليات الإنقاذ للركاب وأفراد الطاقم مستمرة، حسبما ذكرت "سي أن أن الفلبين".

ونقلت وكالة "أسوشبتد برس" عن القائد العسكري الفلبيني أنه يجري إنقاذ 40 شخصا على الأقل حتى الآن.

يتبع..

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