الفلبين .. ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 45 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية، أن حصيلة القتلى بتحطم طائرة عسكرية جنوبي البلاد اليوم الأحد ارتفعت إلى 45 شخصا.

وفي حصيلة سابقة، قال العميد في الجيش الفلبيني ويليام لورينزو، إن الكارثة أدت إلى مقتل 29 شخصا وفقدان 17 آخرين، فيما نقل 50 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا في تصريحات سابقة إن طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 تحطمت بعدما لم تتمكن من الهبوط على المدرج وسط محاولات لاستعادة السيطرة عليها.

وقع الحادث على بعد كيلومترات قليلة من مطار جولو بإقليم سولو في أقصى جنوب البلاد، حيث كان يخوض الجيش حربا طويلة في مواجهة متشددين إسلاميين من جماعة أبو سياف وفصائل أخرى.

واستبعد المتحدث باسم الجيش الكولونيل إدجارد أريفالو وجود مؤشر على وقوع أي هجوم على الطائرة، لكنه قال إن التحقيق في الحادث لم يبدأ وإن الجهود تركز على الإنقاذ.

المصدر: "رويترز"

#BREAKING A Philippine military plane carrying 85 people crashes, AFP quoted Armed Forces Chief Cirilito Sobejana as saying. #Philippine#AirForece#crashpic.twitter.com/d22rvvFEpi — Chaudhary Sahab (@JournalistSahab) July 4, 2021

LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. | via Priam Nepomuceno (📸: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7 — Phil News Agency (@pnagovph) July 4, 2021

#Philippines#AirForce: One of the newly delivered C-130H from the US (t/n: 5125) crashed today in Sulu.



AFP stated that it was carrying 85 people when it crashed. The plane was recently commissioned into the Philippine Air Force back in January 2021. pic.twitter.com/2Mi93htHHq — Granger (@GrangerE04117) July 4, 2021

المصدر: وكالات