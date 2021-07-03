سفير موسكو لدى واشنطن: لم تطرأ أي تغيرات على مستوى العلاقات بين البلدين

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أنه "حتى الآن، لم تحدث أي تحولات جوهرية في العلاقات بين موسكو وواشنطن منذ قمة جنيف، إذ مرت عشرة أيام فقط" على قمة الرئيسين.

وقال في مقابلة عبر الفيديو: "ربما يكون من التسرع من جانبي أن أقول اليوم إن بعض التحولات التكتونية الأساسية في العلاقات الروسية الأمريكية قد بدأت بالفعل... 10 أيام فقط، اليوم هو اليوم الحادي عشر لي منذ عودتي إلى الولايات المتحدة" بعد استدعائي لموسكو للتشاور.

وأضاف: "نعم، نحن نحاول خلق وضع يكون فيه من الصعب نسيان ما تحدث عنه رئيسانا. نعم، نحاول اليوم تنفيذ خطوات عملية، تلك التفاهمات التي، كما يبدو لي، أظهرها زعيما البلدين ونحن مستعدون لها".

وتابع: "تمكنت من عقد عدة اجتماعات في البيت الأبيض، وفي وزارة الخارجية الأمريكية، وفي ذات الوقت، سأقول إنه لم يتم تلبية جميع مطالبنا، هم ببساطة لم يقبلوها".

وقال: "الخارجية الأمريكية أرسلت لمقابلتي صغار المسؤولين في قسم الشؤون الروسية لديها، وهو ما رفضته طبعا".

المصدر: "نوفوستي"