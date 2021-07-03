بكين: لن نقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية

قال وزير خارجية الصين وانغ يي، اليوم السبت، إن بلاده لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، ولن تسمح للآخرين بإعاقة وكبح تطورها ونموها.

وأضاف الوزير، في حفل افتتاح منتدى السلام العالمي التاسع في بكين: "لا تتدخل الصين في السياسات والشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا تعيق نموها وتطورها، ولكننا لن نتسامح كذلك مع أي دولة تتدخل في شؤوننا الداخلية أو تحاول عرقلة نمونا".

Глава МИД Китая Ван И заявил, что страна не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и не позволит препятствовать её развитиюhttps://t.co/7Lm9sk2w4Kpic.twitter.com/lyaNtW1RLK — РИА Новости (@rianru) July 3, 2021

وشدد الوزير، على أن الصين اليوم لم تعد كما كانت قبل 100 سنة، "ولا ينبغي لأحد أن يقلل من قوة الإرادة الثابتة للشعب الصيني وقدرته، على الدفاع عن سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية".

المصدر: نوفوستي