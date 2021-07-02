التغلب على حريق كبير تحت الماء في خليج المكسيك - فيديو

أعلنت شركة النفط والغاز المكسيكية Pemex أنه تم إطفاء الحريق الذي اندلع أمس الجمعة في خط الأنابيب البحري التابع لها في خليج المكسيك، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

واستغرق الصراع مع ألسنة اللهب التي شوهدت تخرج من تحت الماء، أكثر من خمس ساعات قبل أن "يؤدي إغلاق صمامات توصيل الأنابيب إلى وقف تسرب الغاز مما ساعد في إخماد الحريق"، حسب بيان للشركة.

وفي وقت سابق أفادت قناة "Televisa" بأنه "في الساعة الرابعة صباحا... تم تسجيل حريق في خط أنابيب بحري يقع على بعد 400 متر من منصة Ku-Charly في مياه خليج المكسيك، مقابل ساحل غوايداد ديل كارمين بولاية كامبيتشي".

وتعمل المنصة البحرية كجزء من مجمع "كو مالووب زار" الكبير، الذي يعد من أكبر الحقول في المنطقة، حيث ينتج حوالي 95 ألف برميل من النفط يوميا.

وحسب المعطيات الأولية، فإن "سبب الحريق هو تسرب للهيدروكربونات من صمام تحكم على خط الأنابيب بين المنصات البحرية على عمق 78 مترا".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "3 سفن إطفاء تعمل في الموقع، فيما يواجه الغواصون صعوبة في عملهم نتيجة استمرار الحريق".

المصدر: "نوفوستي"