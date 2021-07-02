النار تتلظّى من تحت الماء في خليج المكسيك - فيديو

ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن حريقا كبيرا اندلع في خط الأنابيب البحري التابع لشركة النفط والغاز المكسيكية Pemex في خليج المكسيك، وشوهدت ألسنة اللهب وهي تخرج من تحت الماء.

وأشارت مصادر في الشركة إلى أن "الوضع في الوقت الحالي تحت السيطرة، ولم تسجل أي إصابات في الحادث".

وأفادت قناة "Televisa" بأنه "في الساعة الرابعة صباحا... تم تسجيل حريق في خط أنابيب بحري يقع على بعد 400 متر من منصة Ku-Charly في مياه خليج المكسيك، مقابل ساحل غوايداد ديل كارمين بولاية كامبيتشي".

وتعمل المنصة البحرية كجزء من مجمع "كو مالووب زار" الكبير، الذي يعد من أكبر الحقول في المنطقة، حيث ينتج حوالي 95 ألف برميل من النفط يوميا.

وحسب المعطيات الأولية، فإن "سبب الحريق هو تسرب للهيدروكربونات من صمام تحكم على خط الأنابيب بين المنصات البحرية على عمق 78 مترا".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "3 سفن إطفاء تعمل في الموقع، فيما يواجه الغواصون صعوبة في عملهم نتيجة استمرار الحريق".

المصدر: "نوفوستي"