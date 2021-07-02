زوما يطالب المحكمة الدستورية بإعادة النظر في قرار حبسه

طالب الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما المحكمة العليا في البلاد بإلغاء حكمها بحبسه 15 شهرا، لتخلفه عن المثول أمام المحققين في قضية فساد.

وتقدم زوما البالغ 79 عاما بالتماس للمحكمة لإعادة النظر في قرارها وإلغائه قبل يومين من انتهاء المهلة المحددة له لتسليم نفسه للشرطة لتنفيذ الحكم.

وقال زوما: "نصحوني بأنه لن يكون غير ذي جدوى القيام بمحاولة أخيرة لدعوة المحكمة الدستورية لإعادة النظر في قرارها، وإعادة تقييم ما إذا كانت تصرفت في إطار الدستور أو بشكل خاطئ خارج نطاق الصلاحيات المخولة لها بموجب الدستور".

وأضاف: "حالتي الصحية غير مستقرة، وليس من قبيل المبالغة وصف الحكم بأنه عقوبة قاسية ومهينة"، لافتا إلى حقه في أن تنظر في طلبه المحكمة "باهتمام وتجرد وبحس قوي بالواجب القضائي واستقلالية".

وقضت المحكمة الدستورية في حكم غير مسبوق الثلاثاء الماضي بحبس زوما 15 شهرا، لتخلفه عن المثول أمام المحققين، ومنحته مهلة حتى الأحد لتسليم نفسه للشرطة.

وأثار الحكم غضب أنصار زوما الذين قصد بعضهم منزله الريفي في بلدة نكلاندلا شرقي البلاد للتعبير عن تضامنهم معه.

المصدر: "أ ف ب"