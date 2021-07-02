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واشنطن تفرض عقوبات على 22 شخصا و4 كيانات في ميانمار

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واشنطن تفرض عقوبات على 22 شخصا و4 كيانات في ميانمار
Reuters
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فرضت الإدارة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات تطال أكثر من 20 شخصية وأربعة كيانات في ميانمار.

وأعلنت الخزانة الأمريكية في بيان صدر عنها اليوم الجمعة أن عقوباتها الجديدة تستهدف 22 شخصية مرتبطة بالسلطات العسكرية الجديدة في ميانمار، موضحة أن الحديث يدور عن سبعة مسؤولين عسكريين و15 من الزوجات والأطفال البالغين للمسؤولين العسكريين الكبار الذين سبق أن أدرجوا على لائحة العقوبات الأمريكية.

وأشارت الخزانة إلى أن هذا الإجراء الجديد يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على أربعة كيانات تقدم دعما إلى العسكريين في ميانمار.

وشددت الخزانة على أن الخطوات التي اتخذها العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم في ميانمار مطلع فبراير في سبيل "قمع الديمقراطية وشن حملة للعنف القاسي ضد الناس" غير مقبولة، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستستمر في "فرض الأثمان المتزايدة على عسكريي ميانمار وضمان محاسبة المسؤولين عن الانقلاب والعنف المتواصل".

المصدر: RT

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