بوتين يبحث هاتفيا مع لوكاشينكو ضغط العقوبات على بيلاروس

قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث بالهاتف مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، موضوع ضغط العقوبات المستمرة على مينسك.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "تم تركيز الاهتمام على مشكلة ضغوط العقوبات المستمرة على جمهورية بيلاروس. وأعرب الجانب الروسي عن تضامنه مع بيلاروس، وعارض القيود غير الشرعية الأحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية ضد بيلاروس في انتهاك للقانون الدولي".

وأشار الكرملين إلى أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين تم عشية الجلسة العامة للمنتدى الثامن لأقاليم روسيا وبيلاروس، الذي سيشارك فيه بوتين ولوكاشينكو عبر الفيديو. وخلال الاتصال ، تمت مناقشة عدد من القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي.

المصدر: نوفوستي