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لأول مرة منذ عودته إلى موسكو.. سفير واشنطن يعقد اجتماعا في الخارجية الروسية

أخبار العالم

لأول مرة منذ عودته إلى موسكو.. سفير واشنطن يعقد اجتماعا في الخارجية الروسية
Sputnik Anton Denisov
مقر الخارجية الروسية
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في اجتماع هو الأول منذ عودته إلى موسكو، أجرى السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان اليوم الخميس محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن المحادثات التي أجراها سوليفان في مقر وزارة الخارجية الروسية اليوم استمرت نحو 1.5 ساعة.

وقال السفير الروسي للوكالة لدى مغادرته الوزارة: "التقيت نائب وزير الخارجية ريابكوف وكان هذا الاجتماع بناء، ونتطلع إلى مواصلة العمل معا".

وسبق أن أشار ريابكوف في حديث لـ"نوفوستي" إلى أن حواره مع السفير الأمريكي سيتناول المسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي والعلاقات الثنائية.

وعاد السفيران الروسي والأمريكي إلى كل من واشنطن وموسكو على التوالي في يونيو الماضي، بموجب الاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في قمتهما في جنيف.

المصدر: "نوفوستي"

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