30 عاما على حل حلف وارسو

في مثل هذا اليوم قبل 30 عاما، اختفت منظمة حلف وارسو، التكتل العسكري لمعسكر الدول الاشتراكية الذي تأسس في عام 1955 ردا على تشكيل حلف الناتو.

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وكان جرى إلغاء الهياكل العسكرية لمديرية الشؤون الداخلية منذ فبراير 1991 وفي 1 يوليو، صدرت وثائق بشأن الإنهاء الكامل للمعاهدة.

تلك المعاهدة نصت على المساعدة المتبادلة في حالة وقوع هجوم على إحدى دول الكتلة، والتشاور المتبادل في ظروف الأزمات وإنشاء قيادة مشتركة.

تم التوقيع على ميثاق وارسو من قبل جميع الدول الاشتراكية في أوروبا باستثناء يوغوسلافيا. لكن في عام 1961، بسبب الخلافات مع موسكو، خرجت منه ألبانيا، وفي عام 1990، بعد توحيد ألمانيا، توقفت عضوية جمهورية ألمانيا الديمقراطية.

ومنذ ذلك التاريخ، انضمت جميع دول أوروبا الشرقية الأعضاء السابقين في حلف وارسو إلى حلف الناتو، حيث انضمت بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا في عام 1999، وفي عام 2004 سلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا، وألبانيا في عام 2009.

المصدر: نوفوستي