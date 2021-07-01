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بالفيديو.. 16 إصابة بانفجار مستودع ألعاب نارية في لوس أنجلوس

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بالفيديو.. 16 إصابة بانفجار مستودع ألعاب نارية في لوس أنجلوس
Reuters
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ذكرت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أن ما لا يقل عن 16 شخصا أصيبوا في انفجار هائل في أعقاب محاولات إدارة الشرطة تفجير مخبأ لألعاب نارية غير قانونية في جنوب المدينة.

وبحسب المعلومات هناك 9 جرحى من عناصر الشرطة وضابط واحد وستة من المدنيين، بينهم 3 إصابات خطيرة.

وألحق الانفجار أضرارا بالسيارات والمباني المحيطة وتناثر الحطام في الشوارع.

وكتبت شرطة لوس أنجلوس في تغريدة على "تويتر": "ضباط فرقة المتفجرات لدينا في طريقهم لضبط أكثر من 5000 رطل من الألعاب النارية غير القانونية في منطقة شارع 27 وسان بيدرو"، مشيرة إلى أن "بعض الألعاب النارية تم تخزينها في مقطورة فرقة القنابل كإجراء احترازي. سبب الانفجار غير معروف في الوقت الحالي".

المصدر: abc news

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