بالفيديو.. 16 إصابة بانفجار مستودع ألعاب نارية في لوس أنجلوس

ذكرت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أن ما لا يقل عن 16 شخصا أصيبوا في انفجار هائل في أعقاب محاولات إدارة الشرطة تفجير مخبأ لألعاب نارية غير قانونية في جنوب المدينة.

وبحسب المعلومات هناك 9 جرحى من عناصر الشرطة وضابط واحد وستة من المدنيين، بينهم 3 إصابات خطيرة.

وألحق الانفجار أضرارا بالسيارات والمباني المحيطة وتناثر الحطام في الشوارع.

وكتبت شرطة لوس أنجلوس في تغريدة على "تويتر": "ضباط فرقة المتفجرات لدينا في طريقهم لضبط أكثر من 5000 رطل من الألعاب النارية غير القانونية في منطقة شارع 27 وسان بيدرو"، مشيرة إلى أن "بعض الألعاب النارية تم تخزينها في مقطورة فرقة القنابل كإجراء احترازي. سبب الانفجار غير معروف في الوقت الحالي".

Our Bomb Squad officers were in the process of seizing over 5,000 pounds of illegal fireworks in the area of 27th Street and San Pedro. Some of the fireworks were being stored in our Bomb Squad trailer as a precautionary measure. Unknown at this time what caused an explosion. — LAPD HQ (@LAPDHQ) July 1, 2021

المصدر: abc news