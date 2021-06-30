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البرازيل.. 2081 وفاة و43836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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البرازيل.. 2081 وفاة و43836 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters PILAR OLIVARES
التطعيم ضد فيروس كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 2081 وفاة و43836 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 518066، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 18557141.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 1893 وفاة و64903 إصابات بالفيروس.

وتواجه البرازيل في الأسابيع الأخيرة أعدادا كبيرة من الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت رقمها القياسي يوم 23 يونيو حينما وصل المؤشر إلى 115228 حالة.

 

المصدر: RT

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