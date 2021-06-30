لابيد: التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات بلغ أكثر من 570 مليون يورو

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات تجاوز الـ570 مليون يورو بعد 10 أشهر فقط من توقيع اتفاق للسلام بين البلدين.

وأشار لابيد إلى أنه "يجب أن نسمح لاقتصاداتنا بالاندماج والازدهار، ويجب أن نحافظ على الحوار المفتوح والعقلية المنفتحة"، مبينا أنه "منذ سبتمبر 2020، تم توقيع عدد من الصفقات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات بين شركات إسرائيلية وإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء الإلكتروني والطاقات المتجددة والهيدرولوجيا والصحة وغير ذلك".

وقال لابيد إن "الآفاق واعدة لشركات البلدين العاملة في هذه المجالات وغيرها، لا سيما الأمن الغذائي والتقنيات المتعلقة بتطوير المناطق الصحراوية".

يذكر أنه تم التوقيع على اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات، بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ، في 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض.

المصدر: i24news