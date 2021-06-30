حكومة إقليم كردستان تنفي استهداف مقر إسرائيلي في أربيل

نفت حكومة إقليم كردستان، ما نشرته صحيفة إيرانية عن مقتل عدد من العاملين في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي إثر استهداف مقر لهم في أربيل، مؤكدة عدم وجود أي مقر إسرائيلي.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم إن "الهدف من نشر هذه الأخبار، هو إثارة الكراهية وافتعال الضغينة تجاه إقليم كردستان".

وشددت على أن "ما نشرته صحيفة "كيهان" الإيرانية يوم أمس الثلاثاء عن هجوم صاروخي على مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في مدينة أربيل تسبب بمقتل عدد من العاملين في الجهاز، غير صحيح وأنه لا وجود لأي مقر أو مركز إسرائيلي في كردستان".

ودعت السلطات الإيرانية إلى "منع نشر مثل هذه الأخبار المضللة والتي لا تخدم العلاقات الثنائية بين الجانبين".

المصدر: "روداو"